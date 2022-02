Nach Orkantief „Zeynep“ : Bahnverkehr in NRW bis Montag beeinträchtigt - Wetter bleibt stürmisch

Berlin/Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen bleibt es stürmisch. Vor allem am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag kann es teilweise zu Orkanböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Der Sonntag werde regnerisch bei Höchsttemperaturen von neun bis zwölf Grad. Es ist mit starken Böen sowie Sturmböen im Bergland zu rechnen. Bis in die Nacht hinein kommt es teils zu Gewittern und auch zu Orkanböen. Laut DWD werden diese jedoch vermutlich „nicht ganz so heftig“ wie bei den Stürmen der vergangenen Tage. Im Bergland werden Schnee und Glätte bei bis zu minus zwei Grad erwartet.

Am Montag ist mit stürmischen Böen, einer Wolkendecke und Schauern bei sechs bis neun Grad zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag lassen Wind und Regen etwas nach. Der Dienstag beginnt stark bewölkt aber trocken bei sieben bis elf Grad, später wird es zunehmend regnerisch. Es sei weiterhin mit frischem Wind und teils stürmischen Böen zu rechnen. Der DWD rechnet örtlich mit hohen Regenmengen. Deshalb und wegen des Sturms sei es möglich, dass der DWD in den kommenden Stunden und Tagen noch Unwetterwarnungen herausgebe.

Reisende, die mit der Bahn fahren wollen, müssen weiter mit starken Beeinträchtigungen rechnen. „Aufgrund von Unwetterschäden kommt es im Norden Deutschlands und in Nordrhein-Westfalen bis mindestens Montagnachmittag zu Verspätungen und Zugausfällen.“ Das teilte die Deutsche Bahn am Samstagnachmittag mit und forderte dazu auf, Reisen von und nach Hamburg und Bremen zu vermeiden.

Der Bahn zufolge verkehren am Samstag bis mindestens 18 Uhr keine Fernverkehrszüge nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin. Bis dahin fallen auch ICE-Züge auf der Strecke Köln - Hannover - Berlin aus, genau wie ICE-Züge zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Berlin.

Einige Einschränkungen gelten nicht mehr. Der Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen, der bis zum frühen Nachmittag weitgehend lahmgelegt war, ist wieder angelaufen. Auch zwischen Leipzig/Halle (Saale) und Berlin sind wieder Fernzüge unterwegs. Wann wieder ICE/IC-Züge von Frankfurt (Main) beziehungsweise Berlin nach Amsterdam im Einsatz sein werden, ist dagegen weiterhin nicht absehbar.

Nach Angaben der Deutschen Bahn hat es durch die Sturmperiode der vergangenen Tage bereits Schäden im Eisenbahnnetz auf einer Länge von mehr als 1000 Kilometer gegeben.

(chal/felt/dpa)