Mordkommission eingerichtet : Unfall auf A40 könnte bewusste Tat gewesen sein

Foto: dpa/Markus Gayk 4 Bilder Falschfahrerin verursacht tödlichen Unfall auf A40 bei Bochum

Bochum Die Polizei Bochum hat wegen des Unfalls am Freitagmorgen die Ermittlungen aufgenommen. Es gibt Indizien, die darauf hindeuten, dass der tragische Unfall auf der A40 mit zwei Toten bewusst verursacht wurde.

Der Unfall auf der A40 könnte kein reiner Verkehrsunfall gewesen sein. Die Polizei Bochum hat die Ermittlungen übernommen, auch die Staatsanwaltschaft Bochum untersuche den Fall. Das bestätigte ein Sprecher des Präsidiums in Bochum gegenüber unserer Redaktion. „Es war auch für uns eine Überraschung, als wir die Ermittlungen in diesem schrecklichen Unfall als Mordkommission übernommen haben. Aber es gibt Indizien, dass es sich nicht nur um einen Verkehrsunfall handeln könnte“; so der Sprecher.

Beim Zusammenstoß zwischen drei Autos nach einer Falschfahrt auf der Autobahn 40 zwischen Gelsenkirchen-Süd und Bochum-Wattenscheid in Fahrtrichtung Essen sind zwei Menschen gestorben. Die 54 Jahre alte Geisterfahrerin sei am Freitagmorgen nach der Kollision mit ihrem Wagen abgehoben und auf der Gegenfahrbahn gelandet, sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie kam bei dem Unfall ums Leben. Auch ein Mann aus einem der erfassten Autos sei gestorben, ein weiterer schwer verletzt.

Zu den Hintergründen ist bisher wenig bekannt. „Es ist aber möglich, dass die Geisterfahrt eine bewusste Handlung gewesen sein könnte. Ob dabei suizidale Absichten oder ein Angriff auf das Leben einer anderen Person im Spiel waren, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, so ein Sprecher der Polizei Bochum. Die Polizei versuche nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, das Geschehen strafrechtlich aufzuarbeiten. Es werde eine Obduktion der Geisterfahrerin vorgenommen, um zu prüfen, ob sie zum Unfallzeitpunkt Alkohol oder Drogen im Blut hatte. „Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Fall, müssen jetzt aber erst einmal alle Informationen sortieren“; so der Sprecher.

Für Autofahrer bedeutete der Unfall um kurz vor 5 Uhr erhebliche Einschränkungen am Freitagvormittag. Die A40 zwischen Bochum und Essen wurde zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Am Vormittag wurde die Sperrung aufgehoben, laut WDR-Stauradar gab es aber auch danach noch weiter Staus in beiden Richtungen.

(mit dpa)