Monheim : Unfall an der Opladener Straße

Monheim Die Feuerwehr Monheim am Rhein wurde am späten Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf die Opladener Straße gerufen. Eine 80-Jährige war in einen Baustellengraben geraten und mit ihrem Auto gegen einen Schuttberg geprallt.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

(elm) Am späten Montagabend sowie in der Nacht zu Dienstag kam es in Monheim zu gleich zwei Autounfällen an gleicher Stelle: Beide Male landeten Autos im Graben der Großbaustelle.

Gegen 22.15 Uhr fuhr eine 80-jährige Monheimerin mit ihrem Nissan Micra über die Opladener Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte, als sie von der Fahrbahn in einen halben Meter tiefen Baustellengraben geriet und mit ihrem Wagen frontal gegen einen Schutthaufen prallte. Nach Polizeiangaben wurde die Frau bei dem Unfall nicht verletzt - allerdings wurde ihr Auto erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr half bei der Bergung des Nissans, der dann aber mit dem Kran eines Abschleppunternehmens aus dem Graben gehoben werden musste.