Unfall in Köln : 85-jähriger Radfahrer von Lkw erfasst - Lebensgefahr

Unfall in Köln

Bei einem Unfall in Köln ist ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Köln Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist in Köln von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Ermittlungen laufen.

Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist in Köln von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei nach bisherigem Kenntnisstand am Freitagmorgen von dem nach rechts abbiegenden Fahrzeug erfasst worden, teilte die Polizei mit. Zum genauen Unfallhergang gab es zunächst keine weiteren Informationen. Der Verkehr blieb an der Unfallstelle zwischenzeitig eingeschränkt.