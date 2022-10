Nach Verkehrsunfall in Mönchengladbach : Ampelanlage an A 61 wieder in Betrieb

Update Mönchengladbach Ein Pkw war vor einer Woche in den Schaltkasten gefahren. Wegen der abgeschalteten Ampel kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die sind nun aufgehoben.

Die Ampelanlage an der Straße Reststrauch im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 61 ist nicht mehr defekt. Das teilte die Stadt jetzt mit. Die Anlage war nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag, 13. Oktober 2022, für etwa eine Woche ausgeschaltet. Der Ausfall hatte konkrete Folgen für Autofahrer: Die Linksabbiegerspur war gesperrt. Deshalb konnte aus Wickrath kommend nicht mehr auf die A 61 in Richtung Venlo gefahren werden. Und der aus Richtung Koblenz von der Autobahn kommende Verkehr wurde nach rechts in Richtung Wickrath geleitet. Zudem wurde durch die Sperrung das Wenden vom Baumarkt-Parkplatz in Richtung Rheydt verhindert. Über diese Verkehrseinschränkungen hatte die Stadt am Freitagmorgen, 14. Oktober 2022, in einer Pressemitteilung informiert.