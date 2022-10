Unfall in Düsseldorf-Unterbilk : Auto erfasst Mutter mit Kinderwagen

Unfall in Düsseldorf-Unterbilk

Düsseldorf Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Düsseldorf-Unterbilk wurde ein drittes Fahrzeug auf den Gehweg geschoben. Dabei wurde eine Frau mit ihrem Kinderwagen erfasst. Die Zwillinge hatten einen Schutzengel und blieben unverletzt.

Bei einem, wie es die Polizei nannte, „aufsehenerregenden Abbiegeunfall“ in Düsseldorf-Unterbilk sind am Dienstagmittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden - um ein Zwillingspärchen in einem Kinderwagen hatte sich glücklicherweise ein Schutzengel gekümmert.