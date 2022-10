Geisterfahrerin auf der A40 : WDR-Journalistin Kellermann trauert um tödlich verunglücktes Unfallopfer

Bochum Am frühen Freitagmorgen hat eine Geisterfahrerin auf der A40 in Bochum einen schweren Unfall verursacht. Dabei starb nicht nur die Falschfahrerin. Die bekannte WDR-Journalistin Georgine Kellermann trauert um den beim Unfall verstorbenen Mann.

Am frühen Freitagmorgen hat eine Geisterfahrerin auf der A40 in Bochum einen schweren Unfall verursacht. Die Geisterfahrerin sowie ein Mann starben bei dem Unfall. Nun stellt sich heraus - bei dem Mann handelt es sich um einen Angehörigen einer Kollegin. Die bekannte Journalistin Georgine Kellermann nimmt auf Twitter Anteil an dem sinnlosen Tod des Mannes. „Für zwei kleine Kinder kommt der Vater heute nicht mehr nach Hause. Für Eltern der Sohn. Für eine Ehefrau ihr Mann. Weil eine Autofahrerin als Geisterfahrerin unterwegs war. Heute ist ein scheiß Tag“, schreibt sie dort.