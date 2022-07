Richtung Dortmund : Schwerer Lkw-Unfall auf der A2 bei Oberhausen – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Auf der A 2 hat es einen schlimmen Unfall gegeben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Oberhausen Ein 56-Jähriger ist am Dienstagvormittag auf der A2 Richtung Dortmund mit seinem Lkw in zwei weitere im Stau stehende Fahrzeuge vor ihm gekracht. Dabei sind zwei Fahrer schwer verletzt worden. Auch am Nachmittag ist noch mit Stau zu rechnen.

Auf der A2 bei Oberhausen-Königshardt hat es am Dienstagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, teilte die Autobahnpolizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat der 56-Jährige das Stauende nicht beachtet und in der Folge mit seinem Fahrzeug drei weitere Lkw ineinander geschoben. Der Fahrer in dem Lkw vor ihm (ein 37-jähriger aus Moers) ist nach Angaben der Polizei ebenfalls schwer verletzt worden. Zwei weitere Fahrer in den beiden Lkw davor blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von etwa zehn Kilometern. Ein Fahrstreifen konnte inzwischen wieder freigegeben werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle können bis in die späten Nachmittagsstunden andauern.

(boot)