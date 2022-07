Düsseldorfer Innenstadt​: Schwerer Unfall an Ausfahrt des Kö-Bogen-Tunnels​

Düsseldorf Bei einem schweren Verkehrsunfall an einer Ausfahrt des Kö-Bogen-Tunnels in der Düsseldorfer Innenstadt sind zwei Personen schwer verletzt worden. Möglicherweise lag ein internistischer Notfall vor.

Ein älteres Ehepaar aus Neuss (beide 82 Jahre alt) ist bei einem Verkehrsunfall am Rande der Düsseldorfer Altstadt so schwer verletzt, dass beide in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Lebensgefahr bestand laut Mitteilung nicht. Der Unfall ereignete sich am Montag um 14.25 Uhr.