Hausdurchsuchung in Wuppertal : Mann flüchtet über Balkon vor Polizei und verletzt sich schwer

Wuppertal Weil er einen Polizeieinsatz fälschlicherweise auf sich bezog, sprang ein 24-jähriger Wuppertaler aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses. In seiner Wohnung wurde die Beamten dann auch fündig.

Mehrere Polizeibeamte seien am Montag aufgrund eines anderen Einsatzes in dem Haus in Wuppertal gewesen und hätten an Wohnungstüren geklopft, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Anwohner habe die Polizisten dann auf den im Hinterhof liegenden Mann hingewiesen.