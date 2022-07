Selbstversuch in Erkelenz : Elektroschrott? Ab zum Supermarkt!

Auch ohne den Kauf eines neuen Geräts können alte Toaster oder Handys problemlos in den meisten Supermärkten abgegeben werden. Es kommt allerdings auf die Größe der Elektrogeräte an. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenz Ein neues Gesetz verpflichtet Discounter und Supermärkte, alte Elektrogeräte anzunehmen. So können Entsorgung und Einkauf kombiniert werden. Wie funktioniert das in der Praxis und wie kommt das bei Händlern und Kunden an?