„Walk of Shame“ in Düsseldorf : SPD startet Aktion gegen Wohnungsnot in NRW

Thomas Kutschaty (SPD) steht am Düsseldorfer Rheinufer am sogenannten „Walk of Shame“ zur Mietpreisentwicklung und Wohnungsnot, den die NRW-SPD aufgebaut hat. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Mieten von Neubauten haben sich zwischen 2010 und 2018 in NRW um knapp 30 Prozent erhöht – die Löhne stiegen durchschnittlich jedoch nur um elf Prozent. In vielen Haushalten frisst die Miete deswegen das Einkommen auf – eine „unhaltbare Situation“, sagt Thomas Kutschaty, Chef der NRW-SPD.

Zu wenig bezahlbare Wohnungen und steigende Mieten – die SPD-Opposition hat am Dienstag in unmittelbarer Nähe der Staatskanzlei in Düsseldorf einen Aktionsplan für mehr Wohnraum und bezahlbares Wohnen vorgestellt. „Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist unhaltbar“, erklärte SPD-Partei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty. Die NRW-SPD hat am Dienstag einen sogenannten „Walk of Shame“ zur Mietpreisentwicklung und Wohnungsnot am Düsseldorfer Rheinufer aufgebaut.