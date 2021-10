Parteikreise : SPD-Sonderparteitag könnte über Ampel entscheiden

Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude leuchtet in einer Langzeitbelichtung in allen drei Phasen. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung) Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Bei der SPD zeichnet sich ab, dass ein Sonderparteitag über die Zustimmung zu einem Koalitionsvertrag zur Bildung eines Ampelbündnisses mit Grünen und FDP im Bund entscheiden soll.

Als Termin sei dafür das erste Dezember-Wochenende im Gespräch, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag aus Parteikreisen. Dies werde geprüft, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Damit könnte in der Woche darauf Olaf Scholz (SPD) vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden, wenn zuvor auch FDP und Grüne zugestimmt haben. Diesen Zeitplan hatten die drei Parteien zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen am Donnerstag angekündigt.