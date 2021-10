Erstmals seit Jahren : Umfrage sieht Rot-Grün in NRW vorn

Thomas Kutschaty (r.), SPD-Fraktionsvorsitzender, spricht im Landtag, während Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zuhört. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Beim Direktvergleich der Kandidaten würde allerdings der neu gewählte CDU-Landesvorsitzende Hendrik Wüst am besten abschneiden. Der kündigte an, seine Partei programmatisch in der Mitte zu platzieren.

Einen Tag nach der Wahl von Hendrik Wüst zum neuen Vorsitzenden der CDU NRW sorgt eine Meinungsumfrage im Lager von Schwarz-Gelb für schlechte Stimmung. Beim NRW-Trend der von Infratest Dimap im Auftrag des WDR hat erstmals seit 2014 Rot-Grün im Land wieder eine Mehrheit. Wären am Sonntag Landtagswahlen käme die SPD auf 31 Prozent (plus 13 Prozentpunkte zum letzten NRW-Trend), die Grünen auf 17 Prozent (minus neun). Die CDU verliert sechs Punkte und landet bei 22 Prozent, die FDP schafft ein leichtes Plus von zwei Punkten auf 13 Prozent. Die AfD läge demnach bei sieben Prozent (minus eins). Die Linke würde den Sprung in den Landtag mit drei Prozent verpassen.

Angesichts der guten Umfragewerte in NRW hat sich SPD-Chef und Oppositionsführer Thomas Kutschaty zuversichtlich gezeigt: „Zum Start des Wahlkampfs in NRW freut uns die aktuelle Umfrage natürlich“, sagte er unserer Redaktion. „Wir gehen nun mit starken Ideen für die Menschen in NRW und gut vorbereitet ins Rennen - noch vor ein paar Monaten waren wir noch weit vom Startblock entfernt. Jetzt wollen wir natürlich auch vor der CDU als Erster ins Ziel kommen.“

Info Mehrheit bewertet Laschets Arbeit negativ Insgesamt Laut Infratest Dimap bewertete 51 Prozent der Nordrhein-Westfalen Armin Laschets Amtszeit negativ, 42 zogen eine positive Bilanz. Gruppen Bei den 18- bis 39-Jährigen bewertete nur jeder Dritte Laschets Amtszeit positiv. Bei den CDU-Anhängern waren dagegen 80 Prozent zufrieden.

Grünen-Chefin Mona Neubaur warnte vor Übermut: „Umfragen sind immer Momentaufnahmen aktueller Stimmungslagen. Der Verlauf im Vorfeld der Bundestagswahl hat uns gezeigt, wie schnell sich diese Stimmungen auch drehen können. Die Ausgangslage für die Landtagswahl im kommenden Mai ist aber unverändert gut, es ist alles möglich. Klar ist aber auch: Gute Wahlergebnisse sind keine Selbstläufer.“

Neubaur kündigte an, die Grünen wollten die Bürger von ihren Ideen eines klimagerechten Nordrhein-Westfalens von morgen, in dem alle teilhaben könnten, überzeugen. „Dafür werden wir weiter konzentriert und voller Leidenschaft um Vertrauen werben“, sagte die Grünen-Chefin.

Die Umfrage hält allerdings auch einen Lichtblick für den neu gewählten CDU-Chef von NRW bereit: Wenn die Befragten den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würden 31 Prozent CDU-Politiker Wüst vorziehen, 25 Prozent SPD-Mann Kutschaty. Allerdings können oder wollen sich gut vier von zehn derzeit auf keinen der beiden Bewerber festlegen.

Wüst war am Wochenende mit einem Ergebnis von 98,3 Prozent zum Nachfolger von Armin Laschet an die Spitze des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands gewählt worden. Einer der ersten Gratulanten war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der wie Wüst aus dem Münsterland stammt. Spahn sprach gegenüber unserer Redaktion von einem „bombenstarken Ergebnis“. Wüst stehe als neuer Vorsitzender der CDU NRW für den auf allen Ebenen nötigen Generationenwechsel innerhalb der CDU. „Zudem bringt er die für die große Aufgabe nötige Erfahrung mit. Hendrik Wüst steht mit seiner bodenständigen Art für eine pragmatische Politik des Anpackens“, so Spahn.

Wüst stimmte seine Parteifreunde darauf ein, dass er einen Kurs der Mitte fahren werde: „Über zwei Millionen Wählerinnen und Wähler der Mitte haben uns nicht mehr ihr Vertrauen ausgesprochen, sind gewechselt zur SPD“, sagte Wüst bei seiner Bewerbungsrede. „Um genau die geht es mir in den kommenden Monaten“, sagte er mit Blick auf die Landtagswahl im Mai 2022.

Der neue Landesvorsitzende kündigte in den kommenden Tagen eine Kampagne mit dem Titel „Du zählst“ an, bei der es um die konkreten Anliegen der Menschen gehe. „Wir werden sofort damit anfangen zuzuhören“, sagte Wüst und kritisierte, gute Ansätze wie etwa das sogenannte Mietkaufrecht dürften nicht irgendwo in den Wahlprogrammen versteckt sein, sondern müssten auch nach außen getragen werden.