Kolumne „Hier in NRW“ : Ein Soziogramm für die NRW-CDU

Kolumne „Hier in NRW“

Die komplizierten Beziehungen der Kandidaten machen eine Team-Lösung schwer.

Wenn Lehrer sich einen Überblick über schwierige Klassen verschaffen wollen, malen sie ein Soziogramm. Wer kann mit wem – und wer nicht? Wer ist Anführer, wer Teamplayer? Eine solche Grafik mit Pfeilen könnte mittlerweile auch für die NRW-CDU hilfreich sein. Denn so langsam wird die Lage unübersichtlich: Mit Norbert Röttgen tritt Nummer vier der potenziellen Aspiranten für CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur auf den Plan – nach Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn.

Röttgens Kandidatur ist in der NRW-CDU unwillkommen, wie zu hören ist. Von Röttgen müsste in solch einem Soziogramm also schon mal ein Pfeil auf CDU-Landeschef Laschet zeigen - mit der Aufschrift „wischt ihm eins aus“.