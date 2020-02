Eko Fresh trifft Stamp und Güler : „Ich wünsche mir von der dritten Generation, dass sie Gesellschaft aktiv mitgestaltet“

Duisburg Im Rahmen der Kampagne „IchDuWirNRW“ hat der Rapper Eko Fresh den Song „1994“ und ein Musikvideo produziert. Über Integration und Teilhabe spricht er im Interview mit Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) und Staatssekretärin Serap Güler (CDU).

Eko Fresh: Es hat sich vieles sehr verbessert. Und ich versuche generell, das Positive zu sehen. Natürlich hatte und hat man es als Gastarbeiter und als Kinder und Enkel von Gastarbeitern schwerer - ob bei der Wohnungssuche oder bei der Jobsuche: Es gibt immer diese Situation, die man kennt, das ist wie ein Code, den alle Betroffene kennen. Über diese Themen müssen wir reden. Aber wir können das nicht beklagen und deswegen aufgeben. Wir haben auch Privilegien und Chancen, durch die wir etwas erreichen können. Stichwort German-Dream. Das ist ein Begriff, den ich am Anfang in meiner Karriere erfunden habe und der es jetzt bis in die Politik geschafft hat. Und es ist nicht schlecht, so einen Einfluss auf die Sprache zu haben. Das ist mein Thema.