Düsseldorf : SPD verlangt Aufklärung nach Razzien

Düsseldorf Einer der mutmaßlichen Rechtsterroristen arbeitet für die NRW-Polizei.

Der Generalbundesanwalt war am Freitag mit Razzien in sechs Bundesländern gegen die Gruppe vorgegangen. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen, allesamt deutsche Staatsangehörige, sollen Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben, um bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen und die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik ins Wanken zu bringen.

Inzwischen sitzen zwölf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der Terrorzelle in Untersuchungshaft. Vier von ihnen stammen aus Nordrhein-Westfalen, wie es am Wochenende in informierten Kreisen hieß. Zumindest einer, der 35-jährige Thomas N. aus dem Kreis Minden-Lübbecke, zugleich ein so genannter Reichsbürger, soll zum Kern der Terroristengruppe zählen. Ein Verdächtiger aus NRW war Reul zufolge als Verwaltungsmitarbeiter der Polizei tätig.