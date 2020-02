Armin Laschet in Aachen : „Wir brauchen keine braunen Raubritter“

Aachen Für den NRW-Ministerpräsidenten ist der Orden wider den tierischen Ernst eine besondere Auszeichnung. In seiner närrischen Ritterrede denkt er an Thüringen und ruft zu mehr Anstand auf.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Samstag als erster Aachener den Orden wider den tierischen Ernst für Humor und Menschlichkeit im Amt erhalten. In seiner Antrittsrede rief er zu mehr Anstand auf. „Wir brauchen in Thüringen und überall wieder mehr Ritterlichkeit, mehr Anstand. Wir brauchen keine braunen Raubritter“, schlug Laschet mit Blick auf die umstrittene Ministerpräsidentenwahl in Thüringen auch ernste Töne an. „Unser“ Karneval stehe für bunte Vielfalt, für Offenheit, Toleranz und gutes Miteinander, sagte der Ministerpräsident.