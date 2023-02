Vorgaben für 13-Milliarden-Pensionsfonds des Landes NRW CDU und Grüne wollen Investitionen in fossile Energien ausschließen

Erste Weichen in die Richtung des Antrages wurden bereits vor Jahren gestellt. 2017 hat NRW festgelegt, dass die Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen angemessen zu berücksichtigen sei. 2019 gab NRW gemeinsam mit Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen die Entwicklung von nachhaltigen Aktienindizes in Auftrag, um in Unternehmen zu investieren, die festgelegten Ansprüchen in den Bereichen Ökologie, Soziales und Unternehmensführung genügen. Im Koalitionsvertrag legten CDU und Grüne die Weiterentwicklung der Anlagerichtlinien fest, und bereits 2022 habe es daraufhin Änderungen gegeben, die nun rechtlich umfassend festgezurrt werden sollen. Vor allem die Grünen hatten darauf bereits lange gedrungen.