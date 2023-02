Wartezeiten bis zu elf Monaten beim Aufstiegs-Bafög Warum Zehntausende Azubis und „Aufsteiger“ in NRW ihr Geld nicht bekommen

Auszubildende und Menschen in beruflichen Weiterbildungen in NRW stehen ohne Geld da, das sie für ihren Lebensunterhalt brauchen, weil ihre Anträge unbearbeitet bei der zuständigen Behörde in Köln liegen. Je nach Aus- oder Fortbildungsgang warten sie derzeit über acht Monate auf ihre Bafög-Leistungen, andere sind bald ein Jahr ohne Auskommen. Viele müssen nebenbei Jobs annehmen oder Grundsicherung beantragen, um über die Runden zu kommen, „was mit enormer psychischer Belastung einhergeht“, so die Klage eines Betroffenen. Manche gäben ihre Fortbildung aus Geldnot auf.