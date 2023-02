Ausgesetzte Unterrichtsstatistik Ministerin muss für Transparenz sorgen

Wenn wir wieder mehr zur Normalität übergehen, dann müssen auch wieder die normalen Abläufe gelten und wir uns wieder den Problemen zuwenden, die schon vor der Pandemie bestanden haben. Eltern, Schüler und Lehrer haben allesamt das gute Recht zu erfahren, wie es im Land um den Unterrichtsausfall bestellt ist. Der Aufwand, der auf die Schulen dabei zukommt, ist vertretbar. Das Land sollte nicht den Eindruck entstehen lassen, als wolle es nur verhindern, dass unliebsame Zahlen an die Öffentlichkeit dringen. Feller selbst hat im Dezember noch Maßnahmen vorgestellt, wie sie bei den 8000 fehlenden Lehrkräften vorankommen will. Neben den reinen Besetzungszahlen sind eben auch die tatsächlich stattgefundenen Unterrichtsstunden ein Indikator dafür, wie gut sie mit diesen Bemühungen vorankommt und wie belastbar der Lehrkörper derzeit noch ist. Und am Ende kann sie die Daten gar zum eigenen Vorteil nutzen: Je nach Dramatik ließe sich mit ihnen kabinettsintern Druck machen, um weitere, zu den schon beträchtlichen Mitteln in den Bildungssektor umzuleiten.