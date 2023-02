Energiewende Netzbetreiber vor massiven Baumaßnahmen in ganz NRW

„Der Weg ist sehr anspruchsvoll“, sagte Ministerin Neubaur bei der Vorstellung des nach ihren Worten „starken Trumpfes“, den man nun mit der integrierten Netzplanung in der Hand habe. Die im Koalitionsvertrag verabredete Klimaneutralität passiere nicht von allein. Man müsse nun schon die unterschiedlichen Netze gemeinsam denke. Grüner Offshore-Strom sei genügend da. Es gehe nun darum, die entsprechenden Kabel zu legen, damit dieser in die großen Abnehmerregionen transportiert werden und etwa zu Wasserstoff für die Industrie umgewandelt werden könne. Neubaur sagte zu, sich in Berlin dafür stark zu machen, dass es für die Umsetzung der Pläne zügig einen verbindlichen Rechtsrahmen geben werde. Denn anders als bei Strom und Gas gibt es etwa für den Wasserstoff bislang keine gesetzlich verankerte Netzentwicklungsplan. „Das muss schnell passieren, um gemeinsam zu einem Hochlauf zu kommen““, sagte Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung Open Grid Europe. Die Privatwirtschaft sei bereit, ein Wasserstoffnetz in NRW aufzubauen. „Wir brauchen dafür keine staatliche Gesellschaft“; sagte Bergmann. Es bedürfe allenfalls einer staatlichen Anschubfinanzierung, da zu Beginn Verluste entstünden, die nicht auf die Kunden umgelegt werden könnte.