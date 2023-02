Flüchtlingsunterbringung Wüsts Schreiben an Bundesinnenministerin verärgert die SPD

Zugleich spielte Dahm den Ball zurück an den schwarz-grünen Regierungschef. Wüst hatte am Donnerstag einen Brief an Faeser verfasst und darin gefordert, zugesagte Mittel des Bundes müssten endlich fließen, weitere Hilfe sei nötig. Flüchtlinge aus der Ukraine seien „in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen“, meinte Wüst. „Angesichts der fortdauernden Kriegshandlungen in der Ukraine und der unverändert hohen Zahl der Flüchtlinge, die von dort und aus anderen Ländern bei uns Schutz suchen, befürchte ich jedoch, dass Länder und Kommunen die Grenzen ihrer Belastbarkeit schon bald erreicht haben werden und weiterer Unterstützung des Bundes bedürfen“, schreibt Wüst in dem Brief, über den zuerst die „Welt am Sonntag“ berichtete. Vom Bund bereitgestellte Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung seien häufig in unbrauchbarem Zustand. Die Ministerin solle auf die zuständigen Behörden einwirken, damit die „Bereitstellung tatsächlich nutzbarer Kapazitäten“ veranlasst werden könne.