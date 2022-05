Befürchtungen der Jungen Union : Könnte die Bildungspolitik eine mögliche Hürde für Schwarz-Grün in NRW sein?

Könnte die Bildungspolitik eine mögliche Hürde für Schwarz-Grün in NRW sein?

Düsseldorf Beim Thema Notensystem oder auch beim Thema Hauptschulen liegen die Grünen und die CDU relativ weit auseinander. Die Junge Union in NRW macht sich Sorgen, ob die Hürde zu hoch ist.

Die Bildungspolitik könnte aus Sicht der Jungen Union (JU) in Nordrhein-Westfalen zur Hürde für schwarz-grüne Koalitionsgespräche werden. „Ich bin gespannt, welchen Kurs die Grünen in Koalitionsgesprächen einnehmen“, sagte der JU-Vorsitzende Johannes Winkel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.