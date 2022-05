Warnung vor Einschränkungen : Uniklinik-Streik an sechs Standorten in NRW bis Ende Mai verlängert

Dieser Streik der Unikliniken ist nicht der erste. Bereits im November 2021 legten sie die Arbeit nieder. Foto: dpa/Mona Wenisch

Köln/Düsseldorf Der Streik der Unikliniken in NRW geht weiter. In diesem Zusammenhang hat die Klinik in Köln vor erheblichen Einschränkungen, wie weniger OPs oder Verzögerungen gewarnt. Es wird weiter verhandelt.

Die Uniklinik Köln hat Patienten vor weiteren Einschränkungen durch den bis zum 26. Mai verlängerten Uniklinikstreik in Nordrhein-Westfalen gewarnt. Die Auswirkungen seien weiter groß, teilte die Uniklinik am Dienstag mit. Die Klinik habe das OP-Programm drastisch reduziert, es gebe weiter erhebliche Verzögerungen bei terminierten und bei ambulanten Behandlungen.

Ein Verdi-Gewerkschaftssprecher bestätigte die Verlängerung des Streiks an den sechs NRW-Unikliniken Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Münster und Essen bis zum 26. Mai. An diesem Freitag (20. Mai) solle weiter verhandelt werden, sagte er. Der Anfang Mai gestartete Streik geht damit in die vierte Woche.

Ziel der Arbeitnehmervertreter ist ein „Tarifvertrag Entlastung“, der den Beschäftigten durch eine verbindliche Personalbemessung für Stationen und Berufsgruppen bessere Arbeitsbedingungen bringen soll. Für das Ziel gibt es auf der Arbeitgeberseite durchaus Verständnis, wie die Uniklinik Köln in der aktuellen Mitteilung noch einmal hervorhob. Allerdings fehlen am Markt Pflegekräfte.

(dpa/boot)