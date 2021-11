Umweltverbände enttäuscht : CDU und FDP stimmen gegen Volksinitiative Artenvielfalt

Ursula Heinen-Esser (CDU), Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, sitzt während einer Sondersitzung des Umweltausschusses im Landtag an ihrem Platz. (Archivfoto) Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf 115.000 Menschen hatten die Forderung an die NRW-Landesregierung unterzeichnet, sich mit einem konkreten Programm für den Erhalt der Artenvielfalt stark zu machen.

Die nordrhein-westfälischen Umweltverbände haben mit Unverständnis und Enttäuschung auf die Ablehnung der Volksinitiative Artenvielfalt im Umweltausschuss des Landtages reagiert. Damit werde die Chance verpasst, zum Ende der Legislaturperiode die Weichen für mehr Artenvielfalt in NRW zu stellen, erklärten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) am Mittwoch in Düsseldorf. Angesichts des fortschreitenden Artenschwundes und des weiter ungebremsten Flächenfraßes sei dies ein „naturschutzpolitischer Offenbarungseid“.