Vor Weltnaturschutzkonferenz : Umweltverbände und Regierung fordern Maßnahmen für Artenschutz

Kunming​ Der massive Verlust der Artenvielfalt bedroht die Lebensgrundlagen der Menschen. Die UN-Biodiversitätskonferenz soll eine neue Strategie beraten. Aber reicht der politische Wille für ehrgeizige Ziele?

Von der UN-Weltnaturschutzkonferenz nächste Woche in China haben die deutsche Bundesregierung und Umweltverbände entschiedene Maßnahmen zum globalen Schutz der Artenvielfalt gefordert. Alle Staaten müssten „mehr Ehrgeiz und politischen Willen“ zeigen, sagte Florian Titze vom World Wide Fund For Nature (WWF) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die zu vereinbarenden Ziele der Weltgemeinschaft „müssen den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 stoppen und umkehren können“. So warnt der Weltbiodiversitätsrat vor dem Aussterben von einer Million Arten schon in den nächsten zehn Jahren.