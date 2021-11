Aufgeheizte Debatte in NRW : Tempo 30 – Lebensretter oder Sargnagel der Speditionsbranche?

Die Grünen wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in allen geschlossenen Ortschaften – in NRW gibt es massiven Widerstand. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Die Grünen wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in allen geschlossenen Ortschaften in NRW. Der Vorschlag führt zu einer aufgeladenen Debatte, auch im Landtag.

Die Grünen wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in allen geschlossenen Ortschaften - im Transitland Nordrhein-Westfalen gibt es dagegen massiven Widerstand. In Stellungnahmen an den Düsseldorfer Landtag machen nicht nur Spediteure und der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) viele Einwände gegen den Vorschlag der Öko-Partei geltend. Auch aus Kommunen und Wissenschaft kommt Widerspruch. An diesem Mittwoch setzt sich der Verkehrsausschuss in einer Sachverständigen-Anhörung mit dem Thema auseinander.