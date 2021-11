Corona-Pandemie : NRW-Grüne fordern Impfpflicht für Heim- und Klinikpersonal

Düsseldorf Fraktionschefin Paul fordert ein Gesamtkonzept der Landesregierung. Konkret möchte sie eine 2G-Regelung im Freizeitbereich einführen. Kinder und Jugendlichen sollen davon jedoch ausgenommen sein.

Die Fraktionschefin der Grünen im Düsseldorfer Landtag, Josefine Paul, hat die Landesregierung dazu aufgefordert, mit konkreten Maßnahmen gegen die Corna-Pandemie anzugehen. Paul nannte die aktuelle Coronalage besorgniserregend. Man befinde sich wieder in einem exponentiellen Wachstum, die Situation in den Krankenhäusern sei wieder angespannter – nach 20 Monaten in der Pandemie insbesondere für das medizinisches Fachpersonal. „Es braucht ein abgestimmtes Gesamtkonzept DR Landesregierung“, verlangte Paul und sprach zu gleich von einem Zickzack- und Schlingerkurs. „Wer Schulen und Kitas sicher offenhalten will, muss eine Handlungsstrategie vorlegen.“