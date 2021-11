Mittel aus NRW-Fördertopf fließen nach Wegberg : „Extra-Geld“ hilft Schulen durch die Pandemie

Wegberg Knapp 177.000 Euro aus dem Fördertopf des Landes Nordrhein-Westfalen fließen ins Schulbudget oder in Bildungsgutscheine. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit.

Auf Anfrage der FDP-Fraktion im Stadtrat gab die Stadtverwaltung in der Ratssitzung am Dienstagabend bekannt, wie hoch die Fördersumme ist und wie die Mittel auf die Wegberger Schulen verteilt werden. „Das Programm soll unbürokratisch dabei helfen, entstandene Bildungslücken auszugleichen“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Heinz Nießen in seiner Anfrage vom 25. September an Bürgermeister Michael Stock. Nach Angaben der Stadtverwaltung entfallen knapp 22.000 Euro auf die Freie Waldorfschule gemäß der vorgegebenen Berechnung der Bezirksregierung.