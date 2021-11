Investitionsprogramm in NRW : Laumann will Kinderkliniken mit 100 Millionen Euro unterstützen

Laumann will Kinderkliniken mit 100 Millionen Euro unterstützen

Investitionsprogramm in NRW

Düsseldorf Angesichts der angespannten Lage in vielen Kinderkliniken stellt das NRW-Gesundheitsministerium zusätzliche 100 Millionen Euro für die Kinder- und Jugendmedizin sowie Geburtshilfe bereit.

Ein entsprechendes Investitionsprogramm für die Einzelförderung von Krankenhäusern werde derzeit aufgestellt, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Minister Karl-Josef Laumann wolle die Förderbescheide zeitnah übergeben. Ziel sei es, den Bereich „auch für die Zukunft gut aufzustellen“. Aktuell seien Kinderkliniken in vielen Teilen des Landes wie auch bundesweit stark belastet, hieß es weiter. Ursächlich seien Infekte, die in diesem Jahr früher und häufiger als sonst auftreten.