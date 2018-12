Video-Tutorial für Ski-Anfänger : Mit diesen 7 Tipps kommen Sie unfallfrei die Piste hinunter

Neuss Pünktlich zur Saison trauen sich auch Ski-Anfänger auf die Pisten. Doch gerade die überschätzen oft ihre Fähigkeiten. Welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten und wie es richtig geht, erfahren Sie hier.

Ob im Sauerland oder in einer Ski-Halle in Neuss oder Bottrop - in NRW muss man auf Pistenspaß nicht verzichten. Damit die Abfahrt nicht mit einer bösen Verletzung endet, gibt es einige Dinge, die es zu beachten gilt. Wir haben in der Ski-Halle in Neuss eine Stunde lang Tipps und Tricks von Ski-Lehrer Quirin Huber bekommen. Wie man nach einigen Grundschritten und Trockenübungen sicher den ersten Abhang hinunter kommt, hat er im Video Schritt für Schritt erklärt.

Wie man es nicht macht:

Fehler 1: Zu schnell anfangen und zu viel wollen

„Vor allem Anfänger überschätzen sich zu Beginn. Wenn man direkt von oben runter will, dann endet das meist nicht gut.“ So macht man es richtig: „Man sollte sich Zeit nehmen und in der Ebene oder im leicht geneigten Gelände erstmal üben, üben, üben. Wenn man sich dort sicher fühlt, dann kann man auch weiter hoch.“

Fehler 2: Direkt mit Stöcken anfangen

„Gerade am Anfang hängen die gerne im Weg herum und man weiß nicht so recht, wohin damit.“ So macht man es richtig: „Skifahren kommt aus den Beinen. Man braucht erstmal ein Gefühl dafür. Stöcke sind in dem Stadium noch nicht notwendig.“

Fehler 3: Das Material passt nicht



„Ist der Ski-Schuh zu klein, dann drückt er die ganze Zeit. Ist er zu groß, dann schwimme ich darin und habe gar kein Gefühl.“ So macht man es richtig: „Der Schuh muss fest sitzen, sodass man sich mit den Schienbeinen sicher nach vorne lehnen kann.“

Fehler 4: Mit Jeans oder Jogginghose auf die Piste

„Manche Ski-Anfänger wollen zum Austesten mit Jeans oder Jogginghose auf die Piste. Das ist natürlich viel zu kalt.“ So macht man es richtig: „Vernünftige Ski-Bekleidung ist ein Muss. Man sollte sich gut darin bewegen können und sie sollte warm sein. Wichtig ist auch, dass die Hose über die Ski-Schuhe gezogen wird. Steckt man sie hinein, tut es schnell weh.“

Fehler 5: Fahren ohne Helm und Handschuhe

„Es ist zwar keine Pflicht, aber man sollte immer mit Helm fahren. Fällt man auf den Kopf, können die Verletzungen wirklich schwer sein. Auch Handschuhe sind wichtig, weil der Ski Stahlkanten hat und man sich am eigenen Ski oder beim Sturz am Ski eines anderen Fahrers böse verletzen kann. So macht man es richtig: „Immer den Helm aufziehen! Der sollte genauso sitzen, wie beim Fahrradhelm. Also fest und unter dem Kinn angezogen.“