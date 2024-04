Frage bei 100.000-Euro-Quiz auf Pro7 Was Joko und Klaas über Neuss wissen wollten

Neuss · Der Privatsender ProSieben hat sein Programm 24 Stunden lang für Joko und Klaas freigeräumt. Zur besten Sendezeit am Sonntagabend setzte das Duo dann auf eine Quizshow – in der auch der Name Neuss fiel.

22.04.2024 , 17:42 Uhr

Die Entertainer Joko und Klaas haben die beste Sendezeit am Sonntag um 20.15 Uhr an ihrem 24-Stunden-Programmtag auf ProSieben mit einer 100.000-Euro-Quiz-Show gestartet. Foto: dpa/Weiya Yeung