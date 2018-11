Freizeit-Tipp in NRW: Das sind die besten Trampolinparks in Düsseldorf

Das sind die besten Trampolinparks in Düsseldorf

Freizeit-Tipp in NRW

Düsseldorf Wir haben die drei Düsseldorfer Trampolinparks getestet – und beim Springen jede Menge Spaß gehabt. Was gibt es alles bei Airhop, Jumpgalaxy und Superfly?

Wer hoch springt, fällt weich. Das gilt zumindest in den Trampolinparks, die momentan voll im Trend liegen. Allein zwei haben in diesem Jahr in Düsseldorf aufgemacht, einen gibt es schon seit April 2017.