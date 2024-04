50-Cent-Glühwein und Fünf-Euro-Schnaps Lange Warteschlange bei Sonderverkauf in Neuss

Neuss · Vor der Neusser Eissporthalle waren am Freitag ungewöhnliche Szenen zu beobachten. Während sich an einem Eingang eine lange Warteschlange bildete, kamen auf der anderen Seite Menschen mit vollen Einkaufswagen heraus. Was war da los?

19.04.2024 , 17:41 Uhr

Auch das ungemütliche Regenwetter hielt Kunden am Freitag nicht davon ab, sich vor der Eissporthalle einzureihen. Foto: Simon Janßen