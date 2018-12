Saisonbeginn: Zum Skifahren ins Sauerland? Winterberg beschneit die ersten Pisten

Winterberg Mit etwas Glück startet das Sauerland an diesem Wochenende in die Skisaison. Auf vielen Pisten laufen bereits die Schneekanonen.

Angesichts der bevorstehenden Weihnachtsferien ist es für die Liftbetreiber extrem wichtig, dass viele Pisten präpariert sind. Das bedeutet aber auch, sagt Schulten, dass die Schneekanonen höchstwahrscheinlich am Wochenende Tag und Nacht durchlaufen. Denn bereits zum Wochenanfang sollen die Temperaturen wieder steigen. „Viele Skifahrer mögen es nicht, wenn ihnen bei der Abfahrt der Schnee in den Nacken rieselt“, sagt Schulten. Damit müsse man an diesem Wochenende aber wohl leben.

Am Feldberg im Schwarzwald hat die Skisaison bereits begonnen. Rund um den 1493 Meter hohen Gipfel lagen am Donnerstag rund 20 Zentimeter Schnee. Auch in den bayerischen Alpen gab es Neuschnee. Auf den Gipfeln liegen bereits 45 bis 70 Zentimeter, so der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).