2. Hockey-Bundesliga Schwarz-Weiß Neuss gewinnt Derby gegen Düsseldorfer HC

Ausschlaggebend dafür war, stellte der Coach zufrieden fest, eine Veränderung im Spielsystem. „Wir stehen jetzt nicht mehr hinten drin, sondern schieben vorne an. Natürlich unterlaufen uns dabei auch noch Fehler, aber wir hatten eben auch sehr viele Ballgewinne.“ Und noch wichtiger, fügte er an: „Obwohl der DHC ganz ähnlich spielt, hatte er keine Idee, was er dagegen machen soll.“ Der nach fast komplett verpasster Vorbereitung und erst zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft nur sehr dosiert eingesetzte Vitali Shevchuk hatte die Gäste in den neunten Minute in Führung geschossen. Matthis Schäfer hätte zu Beginn des zweiten Viertels erhöhen können, scheiterte nach einer von den Düsseldorfern regelwidrig mit dem Fuß abgewehrten Strafecke von Krystian Sudol jedoch mit seinem Siebenmeter an Keeper Anton Zickler (17.).