„Unruhe, Ärger und Missverständnisse“ : Herbert Reul justiert nach – umstrittenes Versammlungsgesetz soll vor Weihnachten kommen

Das Umstrittene Versammlungsgesetz für NRW soll noch vor Weihnachten kommen. Innenminister Herbert Reul stellt nach Kritik Änderungen vor.

Eine geänderte Fassung des umstrittenen geplanten Versammlungsgesetzes für Nordrhein-Westfalen könnte noch vor Weihnachten im Landtag beschlossen werden. „Das ist jetzt ein rechtssicheres Update für ein modernes Versammlungsgesetz“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag bei der Vorstellung der geplanten Änderungen in Düsseldorf. In Reaktion auf den Gesetzentwurf der schwarz-gelben Landesregierung habe es „eben doch Unruhe, Ärger“ und „Missverständnisse“ gegeben, weswegen der Entwurf noch einmal "verbessert" worden sei.

Am Mittwoch wollen der Innenausschuss und der Rechtsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags über den Änderungsantrag abstimmen. Schon in der kommenden Woche soll das Parlament über das Gesetz entscheiden. Das Bündnis "Versammlungsgesetz NRW stoppen - Grundrechte erhalten" kündigte für Mittwoch eine Gegendemonstration vor dem Landtag an. Am Bündnis beteiligen sich unter anderem Gewerkschaften wie Verdi und die IG BCE, die Klimaaktivisten von Fridays for Future und die nordrhein-westfälische Linke.