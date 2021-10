3000 Teilnehmer : Demo in Köln gegen Versammlungsgesetz bleibt friedlich

Foto: Christian Schwerdtfeger 14 Bilder Demo gegen das Versammlungsgesetz in Köln

Köln Am Samstag fand in Köln eine Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz in NRW statt. Rund 3000 Teilnehmer nahmen daran teil. Die Polizei war im Großeinsatz. Die Aktion blieb friedlich.

Auf den Transparenten, die Teilnehmer der Demonstration hochhalten, stehen Sätze wie „Jugend steht vereint für Versammlungsfreiheit“ und „Grundrechte bewahren“. Einige halten auch Plakate hoch, die sich extrem kritisch gegen NRW-Innnenminister Herbert Reul (CDU) richten. In ihm sehen viele Demonstranten den Hauptverantwortlichen für die geplante Gesetzesänderung.

Die Demonstration eines breiten Bündnisses gegen die geplante Verschärfung des Versammlungsrechts ist friedlich geblieben. 3000 Teilnehmer hatten sich laut Polizei angemeldet. „Diese Zahl ist wohl erreicht worden“, sagte ein Polizeisprecher. Gleich zu Beginn habe der Zug gestockt, weil Teilnehmer entgegen der Auflagen Banner zu Sichtblockaden verknüpft hatten.

„Haltet euch an die Anweisungen, wenn ihr weiter demonstrieren wollt“, ertönte eine Lautsprecherdurchsage der Polizei. Sprechchöre brandeten auf: „Kein Mensch braucht das Versammlungsgesetz“. Nachdem der Veranstalter das unterbunden hatte, konnte der Zug zügig weiterlaufen.

Mehrere Teilnehmer hätten diffamierende Plakate mit dem Konterfei von NRW-Innenminister Herbert Reul hochgehalten, hieß es am Abend von der Polizei. Einsatzkräfte stellten die Plakate sicher und fertigten insgesamt sechs Strafanzeigen. Auch Pyrotechnik wurde nach Angaben der Polizei gezündet.

Der Protestzug des Bündnisses „Versammlungsgesetz NRW stoppen!“ startete in Begleitung eines massiven Polizeiaufgebots am Hohenzollernring in der Innenstadt. Im Bürgerpark Köln-Kalk – neben dem Polizeipräsidium – ist die Abschlusskundgebung geplant. Linksautonome und Ultras aus der Fußballszene sind unter den Protestierenden. Bei den Demonstranten handelt es sich vor allem um junge Menschen. Aufgeteilt ist der Demonstrationszug in mehrere Blöcke – unter anderem in den „Jugendblock“, „Fußball Köln“, „Fußball Düsseldorf“, „Feministischer Block“ und den „Antifablock“, der an Position 7 des Protestzuges mitläuft und unter besonderer Beobachtung der Polizei steht. Angeführt wird die Demo vom „Anwält:innen-Block“; mit dabei sind auch die Linkspartei und die Piratenpartei. „Die Demonstration läuft in Blöcken. Das ist wichtig für unser Erscheinungsbild nach außen, aber auch wegen der Corona-Situation“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Die Polizei beobachtete und begleitete die Demo mit massiven Kräften, Einsatzkräfte standen fast überall entlang der Zugstrecke. Das Bündnis bezeichnet die geplanten Änderungen des Versammlungsgesetzes als einen „erheblichen Eingriff in die Versammlungsfreiheit“. Der Entwurf der Landesregierung sei durch und durch autoritär gestrickt. „Anstatt polizeiliche Eingriffe strikter Kontrolle zu unterstellen, um damit (rassistische) Polizeigewalt, Einschüchterung und Überwachung zu unterbinden, verkehrt er die zentrale Bedeutung der Versammlungsfreiheit für eine demokratische Gesellschaft ins Gegenteil und muss daher unbedingt gestoppt werden“, so das Bündnis.

Dagegen hatte der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) in dieser Woche gesagt, er könne den Kölner Demonstranten Entwarnung geben: „Wir werden selbstverständlich ein modernes und verfassungsfestes Versammlungsrecht auf den Weg bringen“, versicherte er – allerdings ohne Einzelheiten zu nennen.

Die schwarz-gelbe Landesregierung will mit dem neuen Gesetz neben dem Vermummungs- auch ein Militanzverbot verankern. Das Tragen von Uniformen soll verboten sein, wenn sie Gewaltbereitschaft vermitteln und dadurch einschüchtern. „Friedlich zu demonstrieren, steht jedem zu. Die Versammlungsfreiheit ist ein elementarer Baustein unserer Demokratie. Aber um dieses Grundrecht zu gewährleisten, braucht es Regeln“, sagte NRW-Innenminister Reul unserer Redaktion. „Ein modernes und verständliches Versammlungsgesetz für NRW stärkt die Grundrechte und bringt mehr Sicherheit in der Anwendung“, so der Minister. Das geltende Bundesgesetz sei von 1953 und passe nicht mehr in die heutige Zeit; ein neues Versammlungsgesetz sei deshalb längst überfällig, so Reul weiter.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte im Vorfeld vor möglichen Krawallen gewarnt. „Die Zusammensetzung der Teilnehmer aus Linksautonomen und Ultras bereitet mir schon Sorge. Da ist auf jeden Fall ein gewisses Konfliktpotential gegeben“, sagte ihr Landesvorsitzender Erich Rettinghaus unserer Redaktion.

(mit Material der dpa)