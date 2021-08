Nach umstrittenem Polizeieinsatz in Düsseldorf : Erneuter Protest gegen das Versammlungsgesetz

Nach umstrittenem Polizeieinsatz in Düsseldorf

Demo gegen das geplante Versammlungsgesetz in NRW am 26. Juni. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz bei einem Protest gegen das geplante Versammlungsgesetz Ende Juni in Düsseldorf gehen die Demonstranten am Samstag erneut auf die Straße. Polizeiliche Auflagen sind bislang nicht bekannt.

Das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen“ wird am Samstag in Düsseldorf wieder gegen das geplante Versammlungsgesetz demonstrieren. Bei einer Großdemo Ende Juni hatte es einen umstrittenen Polizeieinsatz gegeben, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden, darunter auch Journalisten.

Um 13 Uhr soll der Demonstrationszug am Rheinpark in Golzheim starten, gegen 15 Uhr soll die Kundgebung am Landtag stattfinden. Bis zu 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet, heißt es von dem Bündnis. Die Vorbereitungsgespräche mit der Polizei seien problemlos verlaufen, jedoch seien den Veranstaltern bislang noch nicht die polizeilichen Auflagen zugeschickt worden. „Das besorgt uns“, sagt Mischa Aschmoneit, einer der Anmelder.