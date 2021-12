NRW-Wahl : Neue Verkehrsministerin Ina Brandes kandidiert für den Landtag

NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Exklusiv Düsseldorf Gerade erst ist sie ins Landeskabinett eingetreten, jetzt tritt sie auch bei der Landtagswahl in einem halben Jahr an: Ein deutlicher Hinweis, dass die Niedersächsin in NRW auch im Fall einer Niederlage der CDU politisch aktiv bleiben will.

Die neue Verkehrsministerin von Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes, will für die CDU ein Landtagsmandat erringen. Am Samstag nominierte ein Parteitag des Dortmunder Kreisverbandes sie für den Wahlkreis Dortmund III, wie aus Parteikreisen zu erfahren war. Brandes setzte sich mit deutlicher Mehrheit gegen Alexander Julian Golkowski durch. Der wissenschaftliche Mitarbeit an der Universität Duisburg-Essen hatte sich ebenfalls erstmals um eine Nominierung beworben.

Die Landtagswahl findet am 15. Mai 2022 statt. Laut einer ersten Umfrage könnte Rot-Grün auf eine Mehrheit kommen und die CDU-FDP-Regierung ablösen.Den Wahlkreis vertritt die SPD-Generalsekretärin Nadja Lüders seit 2010 im Parlament.