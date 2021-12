Entscheidung gefallen : Das sind die FDP-Kandidaten für die Landtagswahl im Kreis Kleve

Kreis Kleve Stephan Haupt für den Nordkreis und Lucas van Stephoudt für den Südkreis wurden von den Mitgliedern gewählt. Haupt hat auch die Chance, über Liste einzuziehen.

(lukra) Der FDP-Kreisverband hat die beiden Kandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai aufgestellt. Am Samstag fand die Wahlversammlung im Landhaus Beckmann in Kalkar statt. Stephan Haupt für den Nordkreis und Lucas van Stephoudt für den Südkreis wurden ohne Gegenkandidaten von den Mitgliedern gewählt.