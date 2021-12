NRW-Wirtschaftsminister im Gespräch : „Sind aus zu vielem ausgestiegen – zum Beispiel aus der Kernkraft“

Düsseldorf Gleich neue Meiler bauen will Andreas Pinkwart nicht, aber ein wenig trauert er der Kernenergie doch nach. Im Gespräch erläutert der FDP-Koalitionsverhandler seine energiepolitische Vision – und warum an Klimaneutralität kein Weg vorbei führt.

Andreas Pinkwart findet es eigentlich gar nicht so schlecht – das kleine Wörtchen „idealerweise“. Es hatte durch seine bloße Existenz erst im Sondierungspapier und dann im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen für reichlich Kritik gesorgt. Kohleausstieg 2030 „idealerweise“ – das reiche nicht, so die Meinung vieler Klimaschutzaktivisten, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen.

Pinkwart, in Nordrhein-Westfalen Wirtschaftsminister und in Berlin für die FDP in den Arbeitsgruppen „Klima, Energie, Transformation“ und „Digitale Innovation und digitale Infrastruktur“ an den Verhandlungen beteiligt, bürstet gegen diesen Strich. Er finde das Wort „idealerweise“ klug gewählt, sagt er im Gespräch mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler für den Nachrichten-Podcast „Aufwacher“. „Nicht der Ausstieg steht im Vordergrund, sondern der Einstieg! Wir sind in Deutschland in den letzten Jahren aus zu vielem ausgestiegen. Zum Beispiel aus der Kernenergie.“