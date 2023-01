Wachsende Budgetsorgen Jeder Vierte kann sich 2023 keinen Urlaub leisten

Für das laufende Jahr 2023 erwartet Studienautor Martin Lohmann eine leichte Steigerung auf über 65 Millionen Reisen - 2019 hatte die Zahl noch bei 71 Millionen gelegen. Den Erhebungen zufolge planen zwei Drittel der Deutschen bereits einen oder mehrere Urlaube - und das, obwohl deutlich mehr Menschen als in den Vorjahren davon ausgehen, im kommenden Jahr wirtschaftlich schlechter dazustehen. Rund jeder Vierte gab aber auch an, dass eine Reise 2023 am Geld scheitern wird - und damit so viele wie nie in den mehr als 50 Jahren der Reiseanalyse. Für 2022 hatte das nur etwa jeder Achte gesagt.