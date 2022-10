Dank starker Nachfrage im Sommer : Reisebranche arbeitet sich aus Corona-Tief

Ein großer Sonnenschirm steht am Strand an der Ostseeküste. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Nach Einschätzung des Branchenverbandes DRV dürften Reisebüros und Veranstalter in der zu Ende gehenden Sommersaison das Umsatzniveau der Vor-Corona-Zeit 2019 annähernd erreichen. Nur die vergangene Wintersaison verhagelt die Bilanz des gesamtes Touristikjahres.

„Die deutlich angezogene Nachfrage in den vergangenen Monaten zeigt, dass die Reisewirtschaft auf Erholungskurs, aber noch längst nicht über den Berg ist“, erläuterte DRV-Präsident Norbert Fiebig am Mittwoch in Berlin. Die Wintersaison, die noch von Corona-Reisebeschränkungen geprägt war, verhagelt allerdings die Bilanz des gesamten Touristikjahres 2021/22.