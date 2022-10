Wirtschaft im Kreis Viersen : Keine Sonntagsbrötchen mehr bei Stinges

Die Stinges-Geschäftsführer Willi Stinges (l.) und Leo Stinges (r.), hier mit (v.l.) Jeanette Breuer, Iris Kremer und Jennifer Viethen, haben sich zu enem drastischen Schritt entschlossen. Foto: Landbäckerei Stinges & Söhne GmbH/Landbäckerei Stinges

Kreis Viersen Die Chefs des Unternehmens mit Sitz in Brüggen haben sich zu einem drastischen Schritt entschlossen: In den rund 110 Filialen bleiben ab 1. November an Sonn- und Feiertagen die Türen zu. Wie andere Bäcker reagieren.