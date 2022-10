Angebot in Kaarst : Hohe Nachfrage bei Herbstferien-Aktion

Am Dienstag wurden die Kinder zu Wasser-Forschern und analysierten Proben aus dem Kaarster See. Foto: Andreas Woitschützke

Holzbüttgen Das Pogramm „Pfiff-Ich“ in Holzbüttgen zieht in diesem Jahr insgesamt 110 Grundschulkinder an. In diesem Jahr können Kinder unter anderem zu Wasser-Forschern werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Lisa (9) und Mirja (7) beugen sich konzentriert über die Mikroskope und üben schon mal für den Ausflug zum Kaarster See: Dort werden sie Wasserproben nehmen und genau schauen, was sich dort so tummelt, denn ihr Workshop heißt „Was im Wasser wohnt“ und ist Teil der Herbstferienaktion „Pfiff-Ich“ im Jugendcentrum (JC) der evangelischen Lukaskirchengemeinde.

„Die Kinder sind sehr aufgeregt und freuen sich“, erklärt Leonie (16), eine von 30 ehrenamtliche Betreuern bei „Pfiff-Ich“. Das im Wortsinn pfiffige Programm zieht in den zwei Wochen der Herbstferien insgesamt 110 Grundschulkinder (wer im Sommer in die auf die weiterführende Schule gekommen ist, darf auch noch mitmachen) an und erfreut sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit: „Die Zahl der Anfragen war sehr hoch und wir waren etliche Wochen vorher ausgebucht“, sagt JC-Leiterin Christiane Wünsche zufrieden.

Sie hat wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt: Bei „Hallo Herbst“ werden herbstliche Fensterbilder nach Vorlagen gestaltet. Möglichst akkurat schneiden die Kinder mit Hilfe von Jakob (13) und Franziska (18) Igel und Blätter aus brauner Tonpappe aus, um sie zu aus mehreren Teilen zu einer fröhlichen Dekoartikel zusammenzukleben. Elisa (8) und Sofie (7) zeigen sich begeistert: „Das macht großen Spaß und überhaupt es hier toll“, meinen sie. Nicht unwichtig: „Und das Essen schmeckt lecker“ – gefüllte Maultaschen haben offenbar den Geschmack der Kinder getroffen.

Waldspaziergänge in Vorst mit Sammeln von Materialien und Beobachtungen von herbstlichen Veränderungen ergänzen das Basteln. Etwas gefährlicher geht es im Workshop „Auf ins Abenteuer“ zu: Escape-Room-Spiele, Rätsel, Gehirn-Jogging und Rallyes stehen dabei im Vordergrund: Das Spiel „Fünf Minute Dungeon“ fordert als fieses und schnelles Kartenspiel gerade Sophia und Greta (beide 8) heraus. „Wir werden noch eine Schatzsuche und ein Picknick im Wald machen“, erzählt Betreuerin Emily (18). Wie viele Kinder ist sie auch zum wiederholten Male bei „Pfiff-Ich“ mit von der Partie.

Zur sportlichen Betätigung reizt das Angebot „Alles in Bewegung“ mit Ballspielen aller Art in der Sporthalle am Bruchweg, Nutzung der Pumptrackanlage und des Vorster Waldes. Die Stimmung bei allen Beteiligten ist bestens – auch bei Sven Zastrow, dem neuen hauptamtlichen Mitarbeiter für die offene Kinder- und Jugendarbeit, der erste gute Erfahrungen sammeln kann.