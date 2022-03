Reisebüros in Hückeswagen : Werden jetzt auch Reisen teurer?

Hückeswagen Reisebüros bemerken noch keine spürbaren Auswirkungen wegen des Krieges in der Ukraine. Viel mehr schlagen sich derzeit die aufwendigen Hygienekonzepte der Hotels in den Preisen nieder.

Gerade erst befindet sich die durch die Corona-Pandemie stark gebeutelte Reisebranche im Aufschwung, schon droht der nächste Rückschlag: Der Krieg in der Ukraine könnte die Reiselust erneut bremsen. Nach zwei harten Corona-Jahren haben viele Länder ihre Reisebeschränkungen gelockert oder ganz aufgehoben. Demzufolge verzeichnen auch die Hückeswagener Reisebüros wieder mehr Buchungen. „Alle haben die Nase voll und wollen wieder in den Urlaub“, sagt Rita Langer, die das TUI-Reisebüro an der Bahnhofstraße leitet. Den Nachholbedarf bestätigt Anja Jähnichen vom Reisebüro im Island: „Im Januar und Februar kam Einiges an Anfragen und Buchungen rein.“ Jetzt seien die Buchungen wieder ein wenig eingebrochen. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Nachfragen und dem Krieg in der Ukraine kann Anja Jähnichen jedoch nicht feststellen.