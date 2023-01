Energiesicherheit Netzagentur warnt vor nächstem Winter

Mit Sorge blickt er wie andere Experten bereits auf den nächsten Winter. Denn in diesem Sommer wird es, anders als noch im Jahr 2022, kein russisches Gas zur neuen Befüllung der Speicher geben. Große Kälte ab Herbst und weitere Beschädigungen der Infrastruktur wie bei den Nordstream-Pipelines seien mittelfristig die größten Risikofaktoren. „Die Vorbereitungen für die Versorgungssicherheit in 2023 und 2024 laufen auf vollen Touren“, so Müller. „Das Gas aus weiteren schwimmenden LNG Terminals muss von den deutschen Küsten abtransportiert werden können. Energieeinsparungen schonen den Geldbeutel und die Gasspeicher.“ Die noch bestehenden Hemmnisse beim Ausbau der Erneuerbaren Energien müssten weiter abgebaut werden, damit weniger Gas verstromt wird. „Wir werden aber auch Fragen der Entbürokratisierung von Bürgerenergie, der Sicherheit unserer kritischen Infrastruktur und zusätzlicher Gasspeicher angehen müssen, die auch für Wasserstoff geeignet sind“, so der Netzagentur-Chef. „Es gilt, uns aus dieser Krise heraus zu investieren.“ Bei der Bewältigung der Krise, bei energetischer Modernisierung und Energieberatung komme es auch auf das Handwerk an.