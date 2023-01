Italien Wo Käse beim Sex entsteht

Der trockene Rotwein Barolo hat seinen Namen von der piemontesischen Stadt etwa 15 Kilometer südlich von Alba. Er wird ausschließlich aus Nebbiolo-Trauben hergestellt, die nur aus elf Regionen der Barolo-Gegend stammen dürfen. Sie reifen spät, was im 18. Jahrhundert zunächst dazu führte, dass die alkoholische Gärung in den kalten Wintermonaten unterbrochen wurde und der Barolo nicht komplett durchgegoren war. Dieses Problem löste der französische Önologe Louis Oudart. Er ließ neue, unterirdische Weinkeller bauen, in denen gleichbleibende Temperaturen herrschen. So entstand der Barolo als trocken ausgebauter Rotwein und kam schon bald in Turin und im Haus Savoyen in Mode.